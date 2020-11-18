Bağlar Belediyesi'nden İzmir'deki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına destek - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarına teknik destek veriyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından görevlendirilen alanında uzman mühendisler, hasar tespit çalışmalarına katılarak sürece katkı sağlıyor.

Elazığ depreminde olduğu gibi İzmir'de de tüm imkanları ile vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Beyoğlu, bunu bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yaraları sarmak için seferber olmuş iken biz de kendi imkanlarımız ile harekete geçmeyi vazife adlettik. Elazığ depreminde olduğu gibi İzmir'de de aziz milletimizin yanında ve emrindeydik. Biz bunu ülkemize ve milletimize karşı vicdani bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Böyle zamanlarda birlik ve beraberlik halinde hareket etmesini çok iyi bilen bir milletiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dileyerek, maddi ve manevi olarak etkilenenlere de dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz."