Bağlar Belediyesi yol yapım ve onarım çalışması aralıksız sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Bağlar Belediyesi 1,5 yılda kırsal yerleşim yerlerine 52 kilometre yeni yol kazandırarak vatandaşların ulaşım sorununu çözdü.

Belediye, Alatosun Mahallesi'ne bağlı Derbi mezrası, Sarıdallı Mahallesi ile Kolludere Mahallesi ve mezralarında inşa edilen yeni yolu hizmet kavuşturdu.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız olarak yürüttüğü çalışmalarda bir hafta içinde 3 mahalle ve bu mahallelere bağlı mezraların yol sorunu çözdü.

Mahalle muhtarları ve kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çalışmayı gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

Göreve geldikten sonra kırsal yerleşim yerlerine yönelik hizmet seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Beyoğlu, "İlçemizin her karışını hizmetle tanıştırmak ve milletimizi mutlu etmek için gece gündüz yoğun emek ve mesai harcayarak çalışıyoruz. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz." dedi.