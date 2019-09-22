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Bağlar Belediyesinden, 2 köye menfez köprü

59 dakika önce

Bağlar Belediyesi, yağmur ve kar suları karşısında sel tehlikesi yaşayan 2 köye menfez köprü yaptı.

Bağlar Belediyesinden, 2 köye menfez köprü, System.String[]

Bağlar Belediyesi, yağmur ve kar suları karşısında sel tehlikesi yaşayan 2 köye menfez köprü yaptı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı açıklamada, köylülerin talebi üzerine 5 köyde menfez köprü yapımına başladıklarını, 2 köyde köprülerin tamamlandığını söyledi.

Diğer köylerdeki köprülerin de kısa zamanda tamamlanacağını belirten Beyoğlu, "Bizim için vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek çok önemli. Sel riski olan ve her sene bu kabusu yaşayan köylerimizin talebi üzerine bu sorunu çözme sözü vermiştik. İki köyümüzün menfez köprüleri tamamlandı, vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Diğer köylerimizdeki çalışmalar da bitmek üzere.Bu sorunu inşallah kökten çözmüş olacağız." dedi.

Bağlar Belediyesi, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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