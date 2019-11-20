Bağlar'da kentsel dönüşüm 4 ay sonra başlayacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm 4 ay sonra başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Beyoğlu yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker ile Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu'nin 276 bin nüfusa sahip ilçede kentsel dönüşümün uygulanması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Bu sayede yürütülen çalışmalar sayesinde Bağlar'ın kaderini değiştirecek kentsel dönüşümün Mart 2020'den itibaren uygulanmaya başlayacağını vurgulayan Beyoğlu, millet bahçesi projesinin de gelecek yıl hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.