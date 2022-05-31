Bahar alerjileriyle mücadelede "dengeli beslenme" uyarısı - Son Dakika
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Bahar alerjileriyle mücadelede "dengeli beslenme" uyarısı

31.05.2022 12:28
Bahar alerjileriyle mücadelede "dengeli beslenme" uyarısı

Uzmanlar, havaların ısınması ve mevsim geçişleriyle alerji görülme sıklığının arttığını belirtirken, bu dönemde doğru beslenmenin önemine dikkati çekiyor.

Uzmanlar, havaların ısınması ve mevsim geçişleriyle alerji görülme sıklığının arttığını belirtirken, bu dönemde doğru beslenmenin önemine dikkati çekiyor.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak, bahar mevsiminde ağaçlardan ve bitkilerden havaya polenler yayıldığını, havadan yayılan bu polenlerin burun, göz ve boğaza yapışarak biriktiğini, bunun da solunum sisteminde birtakım problemlere yol açtığını aktardı.

Çakmak, mevsim geçişlerinde çocuklarda burunda akıntı, ağız veya boğazda kaşıntı, hapşırma, tıkanma, kaşıntılı sulu gözlerle seyreden bu tablonun "bahar alerjisi" veya "alerjik rinit" olarak da adlandırıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bahar alerjisinden kaynaklanan şikayetlerin azalması için çocukların bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemlidir. Bunun için çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmelerini, düzenli fiziksel aktivite yapmalarını sağlamalıyız. Buna ek olarak, doğru gıda takviyelerinin de çocukların beslenme planına eklenmesi gerekmektedir. Çocukların mevsimsel alerjilere yakalanmaması veya yakalandığı takdirde hafif atlatması için yüksek antioksidan içeriğine sahip propolisin düzenli olarak kullanılmasını öneriyorum."

Bahar alerjilerine karşı arı sütü tavsiyesi

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Gıda Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da bahar alerjilerine karşı çocuklarda "bahar yorgunluğu" olarak bilinen, isteksizlik, halsizlik ve yorgunluk gibi semptomlar görülebildiğini, bu semptomları azaltmak için sağlıklı ve dengeli bir beslenme planlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızın bahar döneminde daha enerjik ve zinde olması için antioksidan içeriği yüksek meyve ve sebzeler, protein içeriği yüksek besinler ve tam tahıllar tüketilmelidir. Ancak bunlar tek başına yeterli olmayabilir. Buna ek olarak doğal bir arı ürünü olan arı sütü de çocuklarınızın beslenmesine eklenmelidir. Arı sütünün içeriğinde B grubu vitaminleri, magnezyum, çinko, demir ve kalsiyum mineralleri bulunmaktadır. Bunun yanında başka hiçbir besinde bulunmayan 10-HDA ve royalaktin adlı özel bileşenler de yer almaktadır. Arı sütü, içeriğinde bulunan birçok vitamin ve mineral sayesinde performans ve zindeliği arttırarak bahar aylarında oluşabilecek halsizliklere karşı daha enerjik hissetmenize yardımcı olur. Ayrıca, arı sütünün içeriğinde bulunan 10-HDA adlı yağ asidi ve royalaktin proteini ile çocuklarınızın bağışıklık fonksiyonları desteklenir."

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Kaynak: AA

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