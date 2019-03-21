Son Dakika Haberleri: Baharın Gelişini Kan Bağışıyla Kutladılar

Baharın Gelişini Kan Bağışıyla Kutladılar

22 dakika önce

Adıyaman Borsa İstanbul Anadolu Lisesi baharın gelişini kan bağışı kampanyası ile kutladı.

Baharın Gelişini Kan Bağışıyla Kutladılar, System.String[]
Adıyaman Borsa İstanbul Anadolu Lisesi baharın gelişini kan bağışı kampanyası ile kutladı.

"Bahar yeni kanlara yeni canlara vesile olsun" sloganı ile öğrencilerin kan bağışının önemini fark etmeleri için Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek olundu. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'de etkinliğe katılarak kan bağışında bulundu.

Ahmet Alagöz, bu anlamlı etkinlikten dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlerini teşekkür etti.

Etkinlikte öğrencilere çiğköfte ikramında bulunuldu. Öğrenciler halaylar çekerek baharın gelişini kutladı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:38 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Adıyaman, Güncel
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