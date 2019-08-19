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Bahçe temizliği için yakılan ateş bir ev, ahır ve ineği kül etti

1 saat önce

Bahçe temizliği için yakılan ateş bir ev, ahır ve ineği kül etti Depo ve ahır yangınında ev küle döndü, 1 inek telef olduANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo ve ahır olarak kullanılan alanda çıkan yangında bir ev tamamen yanarken 1 inek telef oldu, memesi yanan 1 inek yaralandı.

Bahçe temizliği için yakılan ateş bir ev, ahır ve ineği kül etti
Depo ve ahır yangınında ev küle döndü, 1 inek telef oldu
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo ve ahır olarak kullanılan alanda çıkan yangında bir ev tamamen yanarken 1 inek telef oldu, memesi yanan 1 inek yaralandı. Evin ahşap olması, ahırda saman, mazot ve tarım ilacı bulunması yangının kısa sürede büyümesine neden olurken, 1 adet java motosiklet, tarım aletleri ve saman balyaları küle döndü.
Yangın Odaönü Mahallesi Yukarıoba mevkiinde çıktı. Mehmet Emin Yaşar Kaplan isimli vatandaşa ait depo ve inek ahırı olarak kullanılan eski evden alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine ilk müdahale Odaönü yakınlarında Kocatepe Kulesinde ve Hacıobası Mahallesinde konuşlanan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 tanker arazöz tarafından yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi ve Alanya İtfaiyesi İncekum itfaiyeleri yangına müdahalede bulundu. Eski evin ahşap olması, saman, mazot ve tarım ilaçları bulunması nedeniyle yangın tüm müdahalelere rağmen evin tamamını sararak kullanılamaz hale getirdi.
Bir vatandaşın bahçe temizliği için yaktığı ateşten çıktığı tahmin edilen yangında evin önünde bağlı bulunan bin inek yanarak telef olurken, ahırda bulunan ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılan iki inekten birisinin memelerinin yandı.
Yangında ayrıca evin altında bulunan motosiklet, tarım ilaç ve ekipmanları yanarken, ev sahibi Emin Yaşar Kaplan," Aaşağı mahallede ev yaptırıp orada yaşamaya başladık. Yeni eve götürmediğimiz yatak, yorgan, ev eşyası ve giyeceklerin bu evde kaldı. 3 inek, 1 motosiklet, tarım ekipmanları, 100 den fazla saman balyası, inekler için biçilmiş otlar, mazot bidonları vardı" dedi.
Bahçe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
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