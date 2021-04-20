Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında - Son Dakika

Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de 128 milyar dolar tartışmaları vardı. Muhalefetin gündeme getirdiği iddiaya yanıt veren Bahçeli, paranın devletin kasasında olduğunu ifade etti.

"HEPİNİZ İŞİN İÇİNDESİNİZ"

"Bre utanmazlar" diye sözlerine başlayan Bahçeli, konuya ilişkin yorumunda, "128 milyar doları bırakın da 104 emekli amiralin bildirisinin hesabını verin. Çünkü hepiniz işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: