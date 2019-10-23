Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Erdoğan'a "Hakan kaftanı"
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Bahçeli'den Erdoğan'a "Hakan kaftanı"

16 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti.

Bahçeli'den Erdoğan'a

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti.

Bir süre önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlık geçiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini ziyareti sırasında bahçesindeki klasik otomobilini gösterdi.

Görüşmenin sonunda Bahçeli tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Hakan kaftanı" takdim edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:52 Kaynak: AA
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