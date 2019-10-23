Bahçeli'den Erdoğan'a "Hakan kaftanı"
16 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:52 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti.
Bir süre önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlık geçiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini ziyareti sırasında bahçesindeki klasik otomobilini gösterdi.
Görüşmenin sonunda Bahçeli tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Hakan kaftanı" takdim edildi.
Erdoğan'dan masadaki haritayı kapatmasını isteyen Putin'e yanıt: Ne kadar çalıştığımızı görsünler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay CHP'li Özgür Özel'den Yılmaz Ateş'in açıklamalarına tepki: Partisine ihanet etmiştir Lübnan Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi