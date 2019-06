Bahçeli'den İmamoğlu ve Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi görüşmesine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. Elbette ayinesi iş olanın lafına bakılmayacaktır. Esasen bu durum bizim içim sürpriz ve şaşırtıcı olmamıştır. Testide ne varsa dışarı o sızmıştır. Meşum niyetle menhus eylem kısa sürede örtüşmüştür" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçiminin siyasi ve demokrasi tarihinin hem kritik hem de stratejik karar anlarından birini ihata ve ifade ettiğini belirten Bahçeli, "İstanbul'da yaşayan her insanımız müstesna ve müreffeh bir geleceği inşa ve ihya etmek maksadıyla sandık başına gidecektir. Temennimiz ve beklentimiz oy kullanma hakkına sahip bütün kardeşlerimizin ahlaki, hukuki ve vicdani görevlerini temin amacıyla anayasal ve vatandaşlık görevlerini ifa ve icra etmeleridir. 23 Haziran'da seçime katılımın yüksek olması amacıyla demokratik sorumluluk mutlaka yerine getirilmelidir. İstanbul'un ufkunu perdelemek, önünü kesmek, tarihsel sürekliliğini engellemek için pusuda bekleyen, hatta punduna getirip fethin mirasını yağmalama hedefi taşıyan karanlık odaklara izin ve icazet asla verilmemelidir. İstanbul'da yaşayan her vatandaşımızdan dileğimiz, hangi şart ve durumda olurlarsa olsunlar sandığa giderek Türk ve İslam'ın simge ve şeref nişanesi kentimize sahip çıkmalarıdır. Adaletin tecellisi, hakkın tezahürü, hakkaniyetin ve haysiyetin tahkimi, hepsinden mühimi parlak ve umut dolu bir istikbalin tescili için İstanbullu kardeşlerimizin iradelerini kullanmaları ertelenemez değer ve önemdedir. 23 Haziran'da yalan siyaseti, istismar ve inkar emelleri bizzat milli iradenin müdahale ve mücadelesiyle çok net biçimde mahkum edilmelidir. 23 Haziran'da FETÖ ve PKK'nın tertip ve kirli senaryoların mahvı ve mağlubiyeti sağlanmalıdır. İstanbul bir büyükşehirden daha fazlasıdır. İstanbul medeniyetimizin beşiği, müftehir milli vicdanın onur eşiği, mihnet ve musibetlere meydan okuyan fazilet şehridir. Aynı zamanda bağımsızlığımızın, bekamızın ve birlikte yaşama inancımızın nişanesi olmakla birlikte nigehbanı, nefaset zirvesidir. Bu nedenle 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi ülke gündemiyle birlikte dünya gündeminin başköşesindedir. Bütün şer hesapların zehirli okları İstanbul'umuzu işaret etmektedir. Hesap yapanlarla tuzak kuranlar ortadadır. Bir yanda yabancıların gözetim ve denetimindeki proje isim duruyorken, diğer yanda projeci vasfıyla sivrilen devlet ve siyaset adamı Sayın Binali Yıldırım vardır ve bilinmektedir" ifadelerini kullandı.



"Bizim için sürpriz ve şaşırtıcı olmadı"



Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın 16 Haziran tarihinde gerçekleşen ortak yayınına ve öncesindeki skandal görüşmeye değinen Bahçeli, "Geldiğimiz bu aşamada CHP adayının maskesi düşmüş, aldatma ve yalanla makyajladığı gerçek yüzü ortaya çıkmış, deşifre olmuştur. Özellikle, 16 Haziran 2019 Pazar günü televizyon ekranlarında sahnelenen tartışma programının öncesi ve sonrasında tetiklenen ve tırmandırılan bayağı tartışmalar, ibretlik gelişmeler, ayak oyunları, dalavereler aslında İstanbul'un nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermiştir. Hatırlanacağı üzere, taraflı, yanlı ve bir maksada hizmetkarlığı malum ve matuf olan sözde gazetecinin sunucu olduğu mezkur tartışma programını izlememe kararımı daha önce kamuoyuyla paylaşmıştım. Gerçekten de bu tercihimin ne kadar haklı olduğu teyit edilmekle kalmamış, skandallar zincirinin kumpasla imal edilmiş halkaları birer birer açığa çıkmıştır. Sayın Binali Yıldırım'ın, malum tartışma programı öncesi soruları aldığı iddiasının kuyruklu yalan çıkmasından sonra, bu defa da otel lobilerinde gizli kapaklı yapılan temas ve taktik alışverişini esas alan sinsi görüşmenin ifade edildiği gibi 2-3 dakika değil, 46 dakikayla sabit olduğu anlaşılmıştır. 16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. Elbette ayinesi iş olanın lafına bakılmayacaktır. Yayın çizgisi mahsurlu ve marazi olan bir kanalın sunucusu olan sözde gazetecinin yandaşlık ve candaşlık damarının kabarması, hazırladığı sorular üzerinde CHP adayıyla birlikte hararetle çalışması, suiistimale kapı açıp gayri ahlaki ve etik dışı bir ilkesizliğe savrulması vicdan sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamıştır. Esasen bu durum bizim içim sürpriz ve şaşırtıcı olmamıştır. Testide ne varsa dışarı o sızmıştır. Meşum niyetle menhus eylem kısa sürede örtüşmüştür" açıklamasında bulundu.



"CHP adayının şanzımanı dağılmıştır"



Bahçeli, "Devletin valisine küfür ve hakaret eden, vatandaşlarımıza nezaketsiz ve saygısız bir şekilde sataşan, sabırlı görünüp adeta öfke nöbetleri geçiren CHP adayının şanzımanı dağılmış, ipliği pazara çıkmıştır" diyerek, böylesi bir zihniyetin her şey çok güzel olacak demesinin ise yalnızca kandırma, riyakarlık ve saptırma olduğunu söyledi. Bütün gelişmelerin İstanbulluların gözü önünde yaşandığına işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Hiçbir hazırlığı olmayan, hiçbir projesi görülmeyen, hizmeti hezimet olarak algılayıp macera ve masaldan başka bir hikayesi okunmayan şahsın sadece zaman kaybı, emek ve demokrasi israfı olduğu barizdir, bellidir. İstanbul'un ehline emaneti için 23 Haziran dönüm noktasıdır. İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması hususunda samimi, inançlı ve heyecanlı bir mücadele yürütmektedir. Bizim mitilimizin derdine düşenler, mitilin de, milli beka ve birlik ruhunun da çırpına çırpına altında kalmışlardır. İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim. 23 Haziran yalan kaybedecek, doğruluk kazanacaktır. 23 Haziran'da İstanbul'u düşürmek isteyen husumet ve hıyanet cephesi kaybedecek, fetih ruhu, fetih namusu, Türk ve İslam'ın emanetleri kazanacaktır. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı 23 Haziran'da başarılı olacaktır. İstanbullu kardeşlerim iradelerine koyulmak istenen ipotekleri reddeceklerdir. 23 Haziran'da umut, huzur, beka, birlik ve dirlik açık ara farkla öne geçecek, İstanbul ehliyle ve emanete sahip çıkıp yükseltecek şehreminiyle kavuşup kucaklaşacaktır. Bu vesileyle İstanbul'da yaşayan her vatandaşıma en kalbi selamlarımla birlikte şükranlarımı sunuyorum. 23 Haziran seçiminin ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Zilletin değil bin yıllık kardeşlik hukukuyla harcı karılan Türk milletinin kutlu bir neticeyle iç ve dış sorunlarla boğuşan Türkiye'mize muazzam bir destek vereceği, istiklal ve istikbal haklarına sahip çıkacağı inancındayım. Allah bizleri mahcup etmesin diyorum." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

