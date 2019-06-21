Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul çağrısına ilişkin açıklama

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İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir?

AK Parti mensubu Sivaslı vatandaşlar, Binali Yıldırım'a destek için 100 otobüsle İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir