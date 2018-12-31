Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den yeni yıl mesajı

Bahçeli'den yeni yıl mesajı

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi.

Bahçeli'den yeni yıl mesajı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:55 

Ekonomi
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