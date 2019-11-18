Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Yıldız Kenter'in ailesine başsağlığı mesajı
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Bahçeli'den Yıldız Kenter'in ailesine başsağlığı mesajı

6 saat önce

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in ölümü nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Bahçeli'den Yıldız Kenter'in ailesine başsağlığı mesajı, System.String[]

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in ölümü nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Bahçeli mesajında, "Türk tiyatrosunun usta ismi, devlet sanatçısı Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk tiyatrosu değil, dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:35 Kaynak: DHA
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