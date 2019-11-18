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Bahçeli'den Yıldız Kenter'in ailesine başsağlığı mesajı
6 saat önce
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in ölümü nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:35 Kaynak: DHA
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in ölümü nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Bahçeli mesajında, "Türk tiyatrosunun usta ismi, devlet sanatçısı Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk tiyatrosu değil, dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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