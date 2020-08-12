Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki - Son Dakika

Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'la yaşanan gerilime ilişkin, "Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'la yaşanan gerilime ilişkin, "Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir" dedi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli " Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir.Türk milletinin şakası yoktur. Ayağımızın altında dolaşanın akıbeti ezilmektir. Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez.Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir. Serok'un sözde Kürt sorununa vurgu yapması, CHP'nin bölücü bir kisveye bürünüp sözde Kürt sorunuyla ilgili rapor hazırlığı içinde olması içimizdeki devşirilmiş siyaset artıklarını teşhir etmiştir. Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utanç vesikasıdır. Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:57
Kaynak: İHA
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