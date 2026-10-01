Bahçeli ile Dervişoğlu yıllar sonra tokalaştı: Her yıl ekim ayında birileriyle selamlaşırım - Son Dakika
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Bahçeli ile Dervişoğlu yıllar sonra tokalaştı: Her yıl ekim ayında birileriyle selamlaşırım

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Bahçeli ile Dervişoğlu yıllar sonra tokalaştı: Her yıl ekim ayında birileriyle selamlaşırım
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TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu uzun bir aranın ardından tokalaştı. İki liderin geçmişteki karşılaşmalarında yaşanan tokalaşmama görüntülerinin ardından gelen bu temas, basın mensuplarının da dikkatinden kaçmadı. Bahçeli, kendisine yöneltilen soruya “Ben her yıl ekim ayında birileri ile selamlaşırım. Her ekim ayında yeni bir başlangıç oluyor” yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında uzun süredir yaşanan siyasi gerilimin ardından tokalaştı. İki liderin el sıkışması Meclis’te dikkat çekerken, basın mensupları Bahçeli’ye bu anı sordu. Bahçeli, “Ben her yıl ekim ayında birileri ile selamlaşırım, her ekim ayında yeni bir başlangıç oluyor” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ile Dervişoğlu yıllar sonra tokalaştı: Her yıl ekim ayında birileriyle selamlaşırım

GERİLİMİN FİTİLİ 2024’TE ATEŞLENDİ

Bahçeli ile Dervişoğlu arasındaki siyasi gerilim, 2024 yılında MHP liderinin Abdullah Öcalan’a ilişkin yaptığı çağrının ardından belirginleşti. Bahçeli, 22 Ekim 2024’te Öcalan’ın Meclis’te konuşarak örgütün silah bıraktığını ilan etmesi yönündeki çağrısını dile getirdi.

Dervişoğlu ise Bahçeli’nin bu çağrısına sert tepki gösterdi. İYİ Parti lideri, 23 Ekim 2024’teki grup toplantısında kürsüden ip çıkararak Bahçeli’ye doğru fırlattı. Bu olay, iki lider arasındaki siyasi gerilimin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

CENAZE TÖRENİNDE DE TOKALAŞMADILAR

İki lider arasındaki mesafe sonraki dönemlerde Meclis’teki çeşitli tören ve oturumlara da yansıdı. 2 Ocak 2025’te eski bakan Nahit Menteşe için TBMM’de düzenlenen cenaze töreninde Bahçeli ile Dervişoğlu aynı salonda bulunmasına rağmen tokalaşmadı.

Dervişoğlu törende bulunan isimlerle selamlaşırken Bahçeli’nin bulunduğu sıraya geldiğinde iki liderin birbirlerine el uzatmadığı görüldü.

MECLİS OTURUMLARINDA DA EL SIKIŞMADILAR

Bahçeli ile Dervişoğlu arasındaki tokalaşmama hali 2026 yılında da sürdü. 10 Ağustos 2026’da çerçeve yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda yan yana oturan iki liderin yine tokalaşmadığı görüntülendi.

Bahçeli ile Dervişoğlu'nun aynı ortamda bulunmalarına rağmen el sıkışmaması, iki siyasetçi arasındaki mesafenin sürdüğünü gösteren görüntüler arasında yer aldı.

YENİ YASAMA YILINDA TABLO DEĞİŞTİ

1 Ekim 2026’da TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında ise iki lider bu kez tokalaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’daki konuşmasının ardından yaşanan selamlaşma sırasında Bahçeli ile Dervişoğlu el sıkıştı.

Bahçeli ile Dervişoğlu’nun uzun bir aradan sonra tokalaşması, Meclis’te açılış gününün öne çıkan görüntülerinden biri oldu.

Bahçeli ile Dervişoğlu yıllar sonra tokalaştı: Her yıl ekim ayında birileriyle selamlaşırım

BAHÇELİ’DEN TOKALAŞMA SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Basın mensupları, Bahçeli’ye Dervişoğlu ile tokalaşmasını sordu. MHP Genel Başkanı soruya, “Ben her yıl ekim ayında birileri ile selamlaşırım, her ekim ayında yeni bir başlangıç oluyor” yanıtını verdi.

Tbmm Genel KuruluDevlet BahçeliİYİ PartiSon Dakika

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