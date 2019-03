Bahçeli: Milli Beka, Varoluşumuzun Kaynağıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkenin en önemli meselesinin beka olduğunu belirterek, "Milli beka, şaka değildir. Milli beka, oyuncak değildir; varoluşumuzun kaynağıdır. Bekamız yoksa vatanımız yoktur. Bekamız yoksa geleceğimiz yoktur. Bekamız yoksa esaret mutlak, silinip gitmek mukadderdir" dedi.



Genel Başkan Bahçeli, MHP İl Başkanlığı'nca Tokat'ta düzenlenen mitinge katılmak üzere kente geldi. Kara yoluyla şehre gelen Bahçeli'yi, Tokat Havalimanı kavşağında partililer karşıladı. Bahçeli, otele geçerek, bir süre dinlendikten sonra mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanına geldi. Burada partililere hitap eden Bahçeli, Tokat'ın 'cumhur ittifakı'nda olmadığını belirterek, "AK Parti'li kardeşlerimizle siyasi yarışımız demokratik ve ahlaki ölçülere elbette uygun olacaktır. Üslubumuza dikkat edeceğiz, siyasi değerlendirmelerimizde hassasiyet ve nezaket göstereceğiz. Çünkü biz 'cumhur ittifakı'yız. Çünkü biz Türkiye'nin parlak geleceğiyiz. Çünkü biz Tokat'ın umuduyuz. Siyasi polemiklerle gemlenmemiş hırslarla ittifakımıza gölge düşüremeyiz. AK Parti'li kardeşlerimizle beraber yürüyoruz. 'Cumhur ittifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki CHP'ye oy veren kardeşlerim bu mücadeleye destek vereceklerdir. Helalleşmeye hazır olduğumu açıkladığım İP'ye oy veren kardeşlerim de bu mücadelemize ortak olacaklardır. Gelin Tokat için seferber olalım. Gelin el ele verip, Tokat'ın yanında duralım. Gönül kırmak değil, gönüller yapmaktır maksadımız. Ayırmak değil, birleştirmektir muradımız. Ötekileştirmek değil, her insanımızı övünç madalyası gibi taşımaktır hedefimiz. Biz Türkiye sevdalısıyız. Biz Tokat'ı Allah için çok seviyoruz" diye konuştu.



'NEVRUZDA PROVOKASYONA YELTENENLER ZİLLETE DÜŞENLERDİR'



MHP lideri Bahçeli, 21 Mart'ın, Türk'ün 'Bahar Bayramı' olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Nevruz, büyük Türk coğrafyasında birliği, dirliği, ümidi, barışı ve uyanışı sembolize eden tarihi bir gündür. Nevruz köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan kaynaşma vesilesidir. Aynı maziden gelen ve geleceği beraberce tasavvur ederek kardeşçe yaşayan aziz milletimizin fertleri arasına kin ve nifak tohumlarını ekmeye çalışan mihrakların, bu müstesna günü sabote teşebbüsleri her zaman ters tepmiştir. Yine tepmeye mahkumdur. Hain emel sahipleri akıllarını başlarına almalıdır. Türk dünyasında 'Sultan Nevruz' adıyla bir bayram olarak yaşatılıp, kutlanan bugünde en büyük dileğim, milli bekamızın sonsuza kadar var olması, dünyada ise barış ve kardeşliğin hakimiyet kurmasıdır. Türk milleti için geleceği yeniden yorumlamanın; atalet, yılgınlık, korku ve umutsuzluğun geride bırakılarak, maddi ve manevi doğruluş ve atılımın müjdesidir. Güzel günlerin habercisi kabul edilen, anlam ve önemine uygun olarak coşkuyla karşıladığımız nevruzun barış ve kardeşlik duygularımızı ve milli değerlerimize bağlılığı artırmasını diliyor, Tokatlı kardeşlerimin, Türk milletinin bayramını kutluyorum. Nevruzda provokasyona yeltenenler, zillete düşenlerdir. Nevruzu kundaklamayı hedefleyenler zehirli niyetlerin failleridir. Nevruzda kırıp dökmeye, yakıp yıkmaya kalkışan vandallar Türk milletine düşman odaklardır. Açık açık diyorum ki nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız."



'MİLLİ BEKA ŞAKA DEĞİLDİR'



Ülkenin bekasının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Bahçeli, "Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bekaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız. Gazi Osman Paşa tam 142 yıl önce Plevne'de zalim kuşatmaya 145 gün direnmişti. Niye? Çünkü kahramandı, çünkü düşman tasallutuna, düşman ablukasına tahammül edemezdi. Askerleriyle açlığa dayandı, yokluğa katlandı, imkansızlıklarla boğuştu. Teslim olmadılar, huruç hareketiyle kuşatmayı yarmayı denediler. Biliyorlardı ki Plevne, Balkanlardaki en stratejik savunma mevzilerden birisiydi. Milli bekamızın müdafaası için her şeyi göze aldılar. Belki patates yiyemediler, belki soğana ulaşamadılar, belki de zaman oldu içecek su bile bulamadılar. Gene de taviz vermediler, kuşkusuz vatanın istikbali, milletin istiklali için şehadeti göze aldılar. Bu sayede tarihe geçtiler. Milli beka şaka değildir. Milli beka oyuncak değildir. Varoluşumuzun kaynağıdır. Bekamız yoksa vatanımız yoktur. Bekamız yoksa geleceğimiz yoktur. Bekamız yoksa esaret mutlak, silinip gitmek mukadderdir" diye konuştu.



'MESAJ MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE VERİLDİ'



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef CHP Genel Başkanı yine baltayı taşa vurdu, İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Gafilliğe bakın, kötü niyete bakın, saptırmaya bakın. Hala Viyana'yı unutmamışlar. Hala Kosova'yı unutmamışlar. Hala İstanbul'un fethini hazmedememişler. Hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramamışlar. Ama biz de bu zalimleri unutmadık, biz de bu haçlı kafilesini asla hafızalarımızdan silip atmadık. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor. Korkuları budur, komploları ve vahşetleri bundandır. Bu nedenle PKK'yı kullanıyorlar. Bu nedenle PYD/YPG'yi ülkemizin mücavir alanlarında silahlandırıp kışkırtıyorlar. FETÖ'ye sempatileri boşuna değil. Müslüman Türk'e diş bilemeleri tesadüfi değil. Şeyh Edebali'nin damadı Dursun Fakih'e atfedilen ve Orhan Gazi'ye hitaben söylediği ifade edilen şu ibretlik sözlere dikkatinizi çekmek isterim. 'Öyle insanlar göreceksin ki kuzuyu yemek için tilkiyle plan yapacaklar, kurtla birlikte öldürecekler, çobanla birlikte yiyecekler, sahibiyle birlikte yas tutacaklar'. Biliniz ki 'zillet ittifakı' aynısıyla budur. Bunlar ne Yesevi'yi bilirler ne yüksek Türk irfanını. Ne tarihi bilirler ne coğrafyanın ruhunu. Bunlar ne Edebali'nin sözünden haberdardır ne de Dursun Fakih'in özünden. İşleri güçleri yalandır, dolandır, aldatmadır, kandırmadır, kriz severliktir. 'Kaos' denildi mi, yüzleri güler. Ekonomik sorunları duydular mı, bayram ederler. Sosyal çalkantı, siyasal istikrarsızlık, ihtilaf ve derin anlaşmazlıklar bunların geçim kapısıdır. 'Zillet ittifakı', Türkiye'ye ve Tokat'a karşı tesis edilen beşinci kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor. Karanlık güçler pusu kuruyor, bunlar mihmandarlık yapıyor. Türk düşmanları kirli senaryo yazıyor, bunlar teşrifatçılık yapıyor. Mehmetçiğe kurşun sıkanlar tembihliyor, bunlar uyguluyor."



'CHP'YE OY VEREN KARDEŞİM, OYUNU GÖRMELİ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı YPG'ye 'terör örgütü' diyemiyor. Üstelik PKK'lıları belediye meclis üyeliği için hazırlıyor. Kızışan pazarlıklar, zilletin foyasını ortaya çıkarıyor. Zaman zaman yalandan söz düelloları yaşanıyor, eften püften kayıkçı kavgaları çıkıyor. HDP'nin çürümüş bir eş başkanı, CHP'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarına ayar veriyor, seçilirlerse bunun HDP'nin oylarıyla gerçekleşeceğini söylüyor. Sorarım sizlere; bu acıklı tablo zillet değil midir? Bu olan bitenler hezimet değil midir? Gazi Osman Paşa'nın ahfadı bu rezaleti kabullenemez. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir Tokatlı kardeşim bu kepazeliğe onay veremez. CHP'ye oy veren kardeşim, oyunu görmelidir. İP'ye oy veren kardeşim, şirret hesapları fark etmelidir. Bu zillete öyle bir tokat atın ki yiğitlerin yöresi Tokat'ın ne demek olduğunu düşe kalka anlasınlar" dedi.



'MİLLİ BEKAYI KABULLENEMİYORLAR'



Türk ve Türkiye düşmanlarının boş durmadığını kaydeden MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:



"Hıyanet yine fazla mesai yapıyor, hainler darbe vurmak için açığımızı kolluyor. Hepsi karşımızda saf saf toplanmışlar, bunların karşısında biz de 'cumhur ittifakı' diyoruz. İş birlikçilere karşı 'cumhur ittifakı' diyoruz. Devşirmelere karşı 'cumhur ittifakı' diyoruz. Cumhurun iradesinden feyzalıyor, cumhurun istiklal ve istikbaline sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşip bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için 31 Mart dönümdür. Yeni hükümet sistemine uygun mahalli idareler yönetimlerinin tercihi ve seçimi milli huzur ve milli güvenlik açısından stratejik bir zorunluluktur. Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart'tan en makul ve müstesna sonuç alınmalıdır. Sistem tartışmalarının önüne geçmek, siyasi krizlerin yeşermesine mani olmak, sosyal ve ekonomik istikrarı temin etmek için 31 Mart tarihi bir karar anıdır. Düşmemizi bekliyorlar, dikkat ediniz. Rehavetimizi gözlüyorlar, artan risklere sessiz kalmamızı umuyorlar, uyanık olunuz. Milli bekayı bu sebeple kabullenemiyorlar. Zillete, Türk ve İslam düşmanlarına rağmen yolumuza devam edeceğiz. Yardımcımız Allah'tır, hesap yapanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Destekçimiz Tokat'tır, büyük Türk milletidir. Seçime katılımın yüksek olması çok mühimdir. PKK'ya bel bağlayanlara dersini verelim. FETÖ ile yan yana yürüyenlere hadlerini bildirelim. Emperyalistlerin ağzının içine bakanlara Tokat'ın kim olduğunu gösterelim."



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tokat mitinginin ardından kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. - Tokat

