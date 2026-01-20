Bahçeli: SDG ve YPG Terör Örgütüdür

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki son gelişmelerin hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye adına kayda değer olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye ve 'terörsüz bölge' hedeflerine suikast düzenleyen SDG ve YPG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır. Gerçekten de Suriye'de tezahür eden SDG ve YPG provakasyonlarını 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum sürecini baltalama girişimi olarak gören ve gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir" dedi. Bahçeli, " Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği; Türk milletiyle bir ve aynıdır. Dileğimiz ve temennimiz şudur: Şam yönetimiyle SDG/YPG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının bir dönüm noktası teşkil etmesi, 'terörsüz bölge' hedefiyle siyasi ve toplumsal istikrarı amaçlayan huzurlu Suriye'nin tecellisine azami destek sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

"SDG ve YPG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır"

Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

"Malumunuz olduğu üzere SDG ve YPG yuvalandığı sahalardan Suriye ordusunun mücadele yeteneğiyle sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından sürülüp çıkarılmıştır. Halep'in yanı sıra Rakka ve Deyrizor baskı, dayatma ve işgalden kurtarılmıştır. 10 Mart Mutabakatı'na direnç gösteren, her fırsatta ayak sürüyen, dış tesirlerle masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG ve YPG kapsamlı bir süpürme harekatı ile tutulduğu alanlardan zora ve silaha dayalı olarak defedilmiştir. Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye adına kayda değerdir. Terörsüz Türkiye ve 'terörsüz bölge' hedeflerine suikast düzenleyen SDG ve YPG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır. Gerçekten de Suriye'de tezahür eden SDG ve YPG provakasyonlarını 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum sürecini baltalama girişimi olarak gören ve gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir. Suriye'de yeni bir siyasi ve toplumsal yapı kurulmaktadır. Sıkıyı görünce teslim bayrağını çeken SDG ve YPG'nin Şam yönetimi ile 14 maddelik ateşkes ve entegrasyon anlamasını imzalamak durumunda kalması oldukça anlamlı ve hayırlı bir sonuçtur.

"SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi söz konusu değildir"

Suriye'de Arap aşiretlerinin, Kürtlerin, Türkmenlerin ve diğer etnik grupların bir ve kardeşce yaşamak dışında arayışları ve arzuları yoktur. Özellikle Rakka ve Deylizor'da ayağa kalkan Arap aşiretleri, Şam yönetimiyle el ele vermiş SDG ve YPG terörüne karşı olağanüstü bir mücadele sergilemişlerdir. Şunu tekraren açıklamak lazımdır: Kürt kardeşlerimiz başka SDG, YPG başkadır. SDG, YPG terör örgütüdür. Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan, a'dan z'ye hayal mahsülüdür. Pazar günü Suriye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın yayınladığı kararname ve Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yapmış olduğum yazılı değerlendirmede; her mesele enine boyuna yorumlanmıştır.

Bir kez daha ve özetle ifade edecek olursam; MHP olarak yeni Suriye'de kapsayıcı, kucaklayıcı, uzlaşmacı, tüm etnik ve dini unsurları Suriye'nin ortak geleceğinde buluşturan, Suriye vatandaşlığında bütünleştiren demokratik, istikrarlı, temsil adaletinde ve serbest seçimlere dayalı temel hak ve hürriyetlerin korunmasını eses alan bir anayasa yapılmasını önermiştik.

"Suriye'de hiçbir kesim, hiçbir etnik veya mezhebi grup dışarıda bırakılmamalı"

16 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı'nın Anayasal beyanname hükümlerine dayanarak, yüksek ulusal menfaatlerinin gereklilikleri uyarınca devletin ulusal birliğini güçlendirme, tüm kültürel ve sivil halkları tanıma konusundaki rolü ve sorumluluğuna binaen yayımladığı 2026/13 nolu kararname düşüncelerimize uygun bir içeriğe sahiptir. Bize göre kararname isabetli, Suriye'de birlik ve bütünlüğü tahkim etme yönünde doğru zamanda atılmış önemli bir adımdır. Suriye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına dayalı üniter bir yapının tesis edilmesi, konfederasyon, federasyon, özerklik gibi eski çatışma hatlarını ve terörist faaliyetlerini yeniden canlandırabilecek tartışmalar gündeme getirilmemelidir. Suriye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin eşit hak ve özgürlük yükümlülüklere sahip olması, etnik ya da dini farklılıklarının devlet nezdinde hiçbir önem arz etmemesi çok mühimdir. En önemli ortak paydanın ise Suriye vatandaşlığı olacağı hususunda tüm sosyal kesimlere güvence verilmelidir. Suriye'de hiçbir kesim, hiçbir etnik veya mezhebi grup dışarıda bırakılmamalı, mağdur edilmemeli, yok sayılmamalıdır.

"Ayn el-Arab'dan Kamışlı'ya kadar faal halde bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalı"

Egemen eşitliği her karış toprağında tesis edilmiş Suriye Cumhuriyeti Devleti bölgesel barışa çok büyük katkı verecektir. SDG ve YPG'nin devlet içinde devlet gibi hareket eden fiili tutumunun sürdürülebilirliği yoktur. Bu nedenle sadece Fırat'ın batısı değil; Fırat'ın doğusu da Ayn el-Arab'dan Kamışlı'ya kadar faal halde bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalı, mıntıka temizliği bütüncül ve eşgüdüm halinde hayata geçirilmelidir. Ne yurt içinde ne de yurt dışında; terörizmin ve terörist örgütlerin kanlı kumpaslarına tahammül etmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz ve alttan almayacağız. Terörün sonu yoktur, terörizm çıkmaz sokaktır.

"Suriye halkının saadet, selamet ve birliği; Türk milletiyle bir ve aynıdır"

Suriye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi ve toprak bütünlüğü egemenlik haklarıyla iç huzur ve istikrarı tartışılamaz, sulandırılamaz maiyettedir. Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği; Türk milletiyle bir ve aynıdır. Dileğimiz ve temennimiz şudur: Şam yönetimiyle SDG/YPG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının bir dönüm noktası teşkil etmesi, 'terörsüz bölge' hedefiyle siyasi ve toplumsal istikrarı amaçlayan huzurlu Suriye'nin tecellisine azami destek sağlamasıdır."

