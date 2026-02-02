Bahçeli'ye Türk Sağlık-Sen Davetiyesi

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Türk Sağlık-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu davetiyesini sundu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Türk Sağlık-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu davetiyesini sundu. Kahveci, sosyal medya hesabından konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret ederek, sendikamız Türk Sağlık-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu davetiyesini ve Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz 6 çalıştayda hazırlanan raporları içeren, 10 kitabın yer aldığı 'Çalışma Hayatında Sahadan Talepler ve Öneriler: Türk Sağlık-Sen Çalıştayları' adlı eserimizi takdim ettim. Nazik kabulleri ve ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum."