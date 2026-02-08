Bahçelievler'de 5. Hamsi Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bahçelievler'de 5. Hamsi Festivali

08.02.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de düzenlenen festivalde 5 ton hamsi ikram edildi, katılımcılar kültürel etkinliklerde yer aldı.

Bahçelievler Belediyesince düzenlenen "5. Geleneksel Hamsi Festivali"nde 5 ton hamsi ikram edildi.

İlçede bulunan Hükümet Konağı'nın önündeki festivale çok sayıda kişi katıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile Kaymakam Mehmet Boztepe de katılımcılara hamsi ikram etti.

Toplam 5 ton hamsinin dağıtıldığı etkinlikte halk oyunları gösterisi ve kemençe konseri de gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Bahadır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlara ücretsiz hamsi ikram etmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Amaçlarının farklı kültürleri bir araya getirmek olduğunu, ilçede daha önce de benzer etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Bahadır, "Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz kültürleri, bu ülkenin zenginliğidir. Biz de bu etkinliklerle komşularımızı bir araya getirmek ve mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Festivalin gün boyunca devam edeceğini belirten Bahadır, vatandaşlara istedikleri kadar hamsi ikram edileceğini sözlerine ekledi.

"Maksat balık yemek değil bir araya gelebilmek"

Festivale katılan Yasin Turan, hamsi almak için saatlerdir sırada beklediğini söyledi.

Turan, "Maksat balık yemek değil. Burada önemli olan etkinlik vesilesiyle bir araya gelebilmek. Bu durumdan memnunum." dedi.

Bahçelievler Belediyesince düzenlenen her etkinliğe katıldığını dile getiren Seher Zamra da bu sayede güzel arkadaşlıklar edindiğini anlattı.

Zamra, Belediye Başkanı Bahadır'ı her zaman sahada gördüğünü ifade ederek, "Ben, 5 yıl önce Şişli'den Bahçelievler'e taşındım. Bundan dolayı çok memnunum." dedi.

Enes Altuntaş da kızıyla festivale katıldığını ve çok eğlendiklerini dile getirdi.

Altuntaş, Karadeniz kültürünün festival aracılığıyla tanıtılmasından memnun olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Gastronomi, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 5. Hamsi Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 15:57:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de 5. Hamsi Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.