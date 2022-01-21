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BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI

21.01.2022 09:40

BAHÇELİEVLER'de bir kadının, oto tamircisi önündeki metal varili, bir halterci gibi kaldırıp, kamyonete fırlatarak, çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'de bir kadının, oto tamircisi önündeki metal varili, bir halterci gibi kaldırıp, kamyonete fırlatarak, çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete atarak çaldığı da görülüyor. İş yeri sahibi kadından şikayetçi olmadı.

Olay, 11 Eylül günü sabah saatlerinde Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda; oto tamircisinin önüne bir kamyonet yanaşıyor. Kamyonetten hızla inen kadın kenarda duran, yaklaşık 35 kilo ağırlığındaki metal varili bir halterci gibi havaya kaldırıp, kamyonete fırlatıyor. Kadın aynı yerdeki plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete atıyor. Kadının binmesiyle kamyonet uzaklaşıyor. İş yeri sahibinin olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"BENİ DE FIRLATIRDI"

İş yeri çalışanı Yavuz Bora, "Ben burada kalıyorum. Bugüne kadar böyle bir şeye rastlamamıştım. Bu varili kaldırmak büyük bir güç ister ama bu kadın varili bir seferde kaldırıp arabasının içine attı. Ben de buradaydım. Neyse ki ben de çıkmadım karşısına. Çıksaydım farklı şeyler olurdu. Eminim beni de fırlatırdı. Fırlatmasaydı bile yerden yere vururdu. Varilin ağırlığı da 35 kilodan fazladır" dedi.

BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI
BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI
BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI
BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI
BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI
BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI
BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI

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Zafer Mahallesi, Bahçelievler, Eylül, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE HALTERCİ GİBİ KALDIRDIĞI VARİLİ KAMYONETE KOYUP ÇALDI - Son Dakika
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