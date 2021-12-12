Bahçelievler'de dün yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Bahçelievler'de dün yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı

Saldırganın kaçış anı kamerada

Ahmet Kaplan'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan abisi tarafından alındı

İSTANBUL - Bahçelievler'de dün yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Ahmet Kaplan'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan abisi alırken, saldırganın kaçma anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Ahmet Kaplan'ın abisi Yusuf Kaplan, "Sekiz, on el ateş ediyor. 2-3 tanesi göğsüne isabet ediyor. Bu iş planlanmış bir cinayettir. Abim cinayete kurban gitmiştir" dedi.

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Bekir Karakuş eski dükkan sahibi Ahmet Kaplan'ı aynı mahallede yeni dükkan açacağını öğrenmesinin ardından iddiaya göre, tehdit etti. Ahmet Kaplan dün eski devrettiği lokantanın yanında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı kahveden çıktığı sırada Bekir Karakuş'un silahlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ahmet Kaplan'ın abisi cenazeye almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bekir Karakuş'un olayı gerçekleştirdikten sonra motorla kaçma anı kameraya yansıdı.

"Tasarlanmış bir cinayet"

Ahmet Kaplan'ın abisi Yusuf Kaplan, acı içinde olduklarını ifade ederek, "Olay biraz farklı abim yıllardır orada dükkan işletiyor o dükkanı devrediyor cinayeti işleyen şahsa abim 2,5 yıl sonra farklı bir mahallede tekrar lokanta açmaya hazırlanıyor, yer tutuyor kiralıyor. Şahıs sen benim dükkanıma yakın yer açamazsın diyerek tehdit ediyor. İş kesinleşmeye başlayınca abim eski devrettiği lokantanın yanındaki kahveden çıkarken malum şahıs abimi kovalıyor olay o anda gerçekleşiyor. Sekiz, on el ateş ediyor. 2-3 tanesi göğsüne isabet ediyor. Şu an kaçak olduğunu biliyoruz. Bu iş planlanmış tasarlanmış bir cinayettir. Savunmasız bir şekilde abim cinayete kurban gitmiştir" dedi.