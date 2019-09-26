Bahçeşehir ateşi Avrupa'yı yakacak

GEÇTİĞİMİZ sezon Basketbol Süper Ligi'ne renk katan Bahçeşehir Koleji Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü hem A takım hem de altyapılar bazındaki atılımlarına ara vermeden devam ediyor. 2018-2019 sezonunu ligde elde ettiği 13 galibiyet ve 15 yenilgiyle play-off potasının hemen altında tamamlayan kırmızı lacivertliler, 2019-2020 sezonuna çok daha iddialı bir şekilde iki ana kulvarda birden giriş yapmayı planlıyor. Önceki gün geçirdiği yoğun kamp programının ardından yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Bahçeşehir Koleji, yeni sezon tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Kırmızı lacivertliler 9 yeni transferini medya mensuplarına tanıttı.



Fair-play ruhuyla gençlere önemli yatırımlar yapılıyor



Basketbol Süper Ligi'nin yaptığı yatırımlarla kısa sürede mihenk taşı olan ve basketbolda üstlendiği fair-play ruhuyla farkındalığı yüksek bir nesil yaratmak amacıyla binlerce çocuğu tribünlerinde ağırlayan Bahçeşehir Koleji'nin ateşi artık Avrupa'yı da kasıp kavuracak. 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi ile FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan kulüp, 9 yeni transferini tanıttığı (Trae Golden, Sean Armand, Mangok Mathian, Altan Erol, Dwight Hardy, Abdülkadir Gülşen, Cameron Clark, Jajuan Johnson, Doğan Şenli) bir toplantı yaptı. Ayrıca Bahçeşehir Koleji'nin tecrübeli koçu Stefanos Dedas ve kadrodaki diğer isimler de toplantıda hazır bulundu. Kulübün bu sezon farklı bir çehreye büründüğü vurgulandı.



Hüseyin Yücel: Takımımıza inanıyorum, güveniyorum



Takımın yeni sezonda Avrupa'da da mücadele edecek olmasının heyecanı herkeste hissedilirken, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Kurucu Başkanı Sayın Hüseyin Yücel, "Güçlü bir takım kurdu koçumuz, Başkanımız O¨mer Yücel ve Genel Menajerimiz Alpaslan Aydın... Bu kadroya ben de kurucu başkanları olarak inanıyorum, güveniyorum. Bu sene bir de Avrupa parkesinde olacağız. Avrupa'da oynamak bizim için o¨nemli ama bir Türkiye takımı olarak orada olmak çok daha o¨nemli. Oradaki rakiplerimiz de yakında belli olacak. Umuyorum güzel sonuçlar alacağız" açıklamalarında bulundu. Basın toplantısında gerçekleştirilen konuşmaların ardından bu sezon kulübe destek veren Türkiye'nin o¨ncü markalarına teşekkür edilip, imzalı formalar takdim edildi.



Dünyaya açılabilecek isimler yetiştireceğiz



BAHÇEŞEHİR Koleji Genel Sekreteri ve Genel Menajeri Alpaslan Aydın, sezonun tanıtım lansmanında yaptığı açıklamada, "Amacımız sporu Türk gençliğine tanıtmak ve dahil olmalarını sağlamak. Bunun temelinin ekip çalışması ve iş birliklerinden geçtiğinin farkındayız. Bu noktada hem Türkiye'de hem dünyada sponsorların spora verdiği destek oldukça kritik noktada ve çok değerli" dedi.



Aydın so¨zlerini şu şekilde tamamladı: "Sponsorlarımızla ortaklıklarımızın uzun yıllar sürmesini dilerim. Türkiye'de sporun olumlu şekilde ilerlemesi için bizler, yatırımlarımızı sadece Süper Lig'de değil, altyapı spor okulları ve kamplarla da derinleştirdik. Çocuklarımız ve gençlerimiz arasından gelecekte sadece Türk sporuna değil, dünyaya da açılabilecek isimler yetiştirmek istiyoruz."



AVRUPA HEYECANI YAŞIYORUZ



BAHÇEŞEHİR Koleji Kulüp Başkanı O¨mer Yücel, kırmızı lacivertli ekibin yeni transferlerinin tanıtıldığı toplantıda so¨zlerine, "Bu yıl Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü olarak Avrupa'da ülkemizi ve kurumumuzu temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz. Her yıl üstüne artı koyarak büyüyen bir kulübüz" diyerek başladı.



"ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Bahçeşehir Koleji Başkanı O¨mer Yücel ayrıca, "Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'deki o¨rnek yapılanması kulübümüzde de devam ediyor. Altyapılarımız, spor okullarımız, A Takımımız ile basketbol camiasında her daim o¨rnek bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Bu yolculuğumuzda bizlerin her zaman yanında olan Türkiye'nin o¨ncü markaları, değerli destekçilerimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Kolej olarak kurulduk ama artık Türkiye'nin takımıyız



TÜRKİYE'de spora bambaşka bir bakış açısı ve vizyon getiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün kurucu ve onursal başkanı Hüseyin Yücel, yeni sezon tanıtım buluşmasında o¨nemli ifadelere imza attı.



"KOLEJ TAKIMINDAN ÖTEYE GEÇTiK"



Yücel, "Bahçeşehir Koleji, genç sporcular yetiştirmek, çocuklarımıza sporu sevdirmek için çalışan bu yapının ana sponsoru. Her ne kadar kulübümüz Bahçeşehir Koleji olarak kurulsa da bu takım aslında okullarımızdan bağımsız bir Türkiye takımı! O yüzden herkesten ricam bu takıma bir kolej takımı olarak değil, bir Türkiye takımı olarak bakmaları" dedi