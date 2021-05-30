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'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı

30.05.2021 17:59

Hüseyin ÇAKMAK-İbrahim MAŞE / BAHÇEŞEHİR Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları birinci ayak müsabakaları Göktürk'teki Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı.

Hüseyin ÇAKMAK-İbrahim MAŞE/ BAHÇEŞEHİR Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları birinci ayak müsabakaları Göktürk'teki Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı. Müsabakada Türk binicilik tarihi açısından da bir ilk yaşandı. İlk Para At Terbiyesi Yarışması, Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları kategorileri arasına alındı.

Binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtmak ve gelecek vadeden genç yetenekleri keşfetmek amacıyla düzenlenen Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları'nın birinci ayağı yapıldı. Yarışma, Pony Biniciler (6- 16 yaş), Yıldız Biniciler (12- 14 yaş) Genç Biniciler (14- 18 yaş), Genç Yetişkin Biniciler (16- 21 yaş), Usta Biniciler, Yeni Başlayanlar, olarak toplam 6 kategoride düzenlendi. Bu yıl ek olarak ilk kez İlk Para At Terbiyesi Yarışması da katogoriler arasına eklendi. Yarışların ikinci ayağı 19-20 Haziran, final müsabakaları ise 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 2020 yılında resmi branşları altına aldığı Para At Terbiyesi Yarışması da, Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Yarışmaları Ligi 1. Ayak Yarışmaları'nın kategorilerine girdi.

Medya sponsorluklarını Demirören Medya ve Radyo D'nin üstlendiği yarışmalar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı. Türkiye Binicilik Federasyonu'na kayıtlı tüm binicilere açık olan yarışma Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirildi.

"YILLARDIR BUGÜN İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Para At Terbiyesi Yarışması'nda birinci olan, Türkiye'deki ilk para-dresaj sporcusu Alperen Alper, "Yıllardır bugün için mücadele ettim. Dün ilk yarışımızı gerçekleştirdik. Bugün de ikinci günümüz final yarışımızı gerçekleştiriyoruz. Branşımız Türkiye'de bir ilk" dedi.

"BİZİM HAYALLERİMİZE VE MÜCADELEMİZE BU ÜLKENİN İHTİYACI VAR"Alperen Alper, sözlerine şu şekilde devam etti: "Diğer engelli arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Daha fazla evde durup kendimizi kapatmamamız lazım. Gerek spor gerek sosyal hayat gerekse ticaret olsun hayatın her alanında olmamız lazım. Çünkü biz olmadıkça hiçbir zaman hiçbir şey olmayacak. Bizim hayallerimize ve bizim mücadelemize bu ülkenin ihtiyacı var. Bana bu at sporu nasip oldu. İnşallah benim gibi ata binmek isteyen ama binemeyen insanları da sahalarda görebiliriz. Ben kendimi bu spor için sadece vesile olarak görüyorum. Buna vesile olmak benim için çok gurur verici. Umarım benden daha iyi sporcular çıkar ve benim hayalim olan ülkemizi en iyi yerlerde temsil eder" diye konuştu.

"HEDEFİM OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK"Tesadüfen atla tanıştığını belirten Alperen Alper, "Ata ilk oturduğumda çok korktum. Sonraki günlerde alıştım. Benim için bir branş dalı var mı? diye araştırdım ve bulamayınca o gün inat ettim. Atla belki tesadüfen tanıştım ama bilmediğim bir yeteneğim ortaya çıktı. Hayalim Para At Terbiyesi Yarışması'nın bu ülkede açılmasıydı. Ben bu hayalimi gerçekleştirdim. Şu an ki hedefim ise olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek. Bunun için bazı eksikliklerimiz var bu eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu aşamada herkesin desteğine ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

"BU ZAMANA KADAR BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTIK"Kemer Country olarak bu zamana kadar birçok başarıya imza attıklarını söyleyen Kemer Country Club Atlı Spor Direktörü Ela Acar,  "Bizden yetişen çocuklarımız milli takıma seçildi ve birçok kez ülkemizi balkanlarda temsil etti. Bugün yine bir at terbiyesi müsabakasında birlikteyiz. Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları bütün at terbiyesi binicileri için düzenleniyor. 6 yaştan 16 yaşa kadar çocuklar yarışıyor. Bu yıl ilk olan Para At Terbiyesi Yarışması federasyonumuzun katkısıyla kategorilere ilave edildi." ifade etti.

KEMER COUNTRY CLUB - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ  AT TERBİYESİ LİGİ YARIŞMALARI'ıNDA BİNİCİLERİN ALMIŞ OLDUĞU DERECELER:

29 Mayıs CumartesiP3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi 1.    Ela Civelek -Kemer Country ClubP3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi1.    Emir Yücel - Kemer Country Club2.    Ela Demirbağ - TASK3.    Utkan Çelik - Kemer Country Club4.    Utkan Çelik - Kemer Country Club5.    İman Lekiç - Kemer Country ClubP2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B 1.    Pia Avigidor - Kemer Country Club2.    Kayla Kiper - Kemer country Club3.    Pia Avigidor - Kemer Country Club

FEI Yıldızlar Açılış Testi AP21.    Pia Avigidor - Kemer Country Club2.    Pia Avigidor - Kemer Country Club3.    Yağmur Turnç Bile - Ferdi 4.    Kayla Kiper- Kemer Country Club5.    Dafne Konyalı - Kemer Country Club

YENİ BİNİCİLER1.    Serra Şehirli-  Ferdi2.    Rüzgar Çağdaş - TASKP3 1.    Sienna Kiper - Kemer Country Club

C LEVEL TESTİ P21.    Asya Yıldız- SOBK2.    Dafne Konyalı - Kemer Country Club3.    Eylül Akın- Kemer Country Club4.    Maya Yünezer - Kemer Country Club5.    Ece Demircan  - Kemer Country Club

P11.    Defne Deniz Yaşar - Ferdi2.    Ali Efe Morkoç - TASK YENİ BİNİCİLER 1.    Gülsüm Uzel - Kemer Country Club2.    Osman Can Uzel - Kemer Country ClubUSTA BİNİCİLER 1.    Ebru Adaş - SOBK2.    Murat Sarıçoban - SOBK3.    Ayda Mboob - İASK4.    Mehmet Nasuhi Şamlı - SOBK

30 Mayıs Pazar P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi 1.    Ela Civelek -Kemer Country ClubP3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi1.    Utkan Çelik - Kemer Country Club2.    Emir Yücel - Kemer Country Club3.    Nehir Kaya- Kemer Country Club 4.    Utkan Çelik - Kemer Country Club5.    İman Lekiç - Kemer Country Club

P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B 1.    Pia Avigidor - Kemer Country Club2.    Kayla Kiper - Kemer country Club3.    Pia Avigidor - Kemer Country Club

FEI Yıldızlar Açılış Testi AP21.    Pia Avigidor - Kemer Country Club2.    Pia Avigidor - Kemer Country Club3.    Kayla Kiper- Kemer Country Club4.    Pia Avigidor - Kemer Country Club5.    Dafne Konyalı - Kemer Country Club

YENİ BİNİCİLER1.    Serra Şehirli-  Ferdi2.    Rüzgar Çağdaş - TASKP3 1.    Sienna Kiper - Kemer Country Club

C LEVEL TESTİ P21.    Dafne Konyalı - Kemer Country Club2.    Asya Yıldız- SOBK3.    Eylül Akın- Kemer Country Club4.    Maya Yünezer - Kemer Country Club5.    Ece Demircan  - Kemer Country Club

P11.    Ali Efe Morkoç - TASK 2.    Defne Deniz Yaşar - Ferdi

YENİ BİNİCİLER 1.    Gülsüm Uzel - Kemer Country Club2.    Osman Can Uzel - Kemer Country ClubUSTA BİNİCİLER 1.    Murat Sarıçoban - SOBK2.    Ebru Adaş - SOBK3.    Ayda Mboob - İASK

PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI - 29 Mayıs Cumartesi SEVİYE 11.    Alperen Alper

BAŞLANGIÇ A TESTİ 1.    Binbaşı Özgür Belen - TSKSG2.    Musa Güvenç-  İZASK3.    Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI - 30 Mayıs PazarSEVİYE 11.    Alperen AlperBAŞLANGIÇ A TESTİ 1.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG2.    Musa Güvenç-  İZASK3.    Binbaşı Özgür Belen - TSKSG


'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı
'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı

Bahçeşehir Koleji, Atlı Spor Kulübü, Kemer Country, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları' birinci ayak müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


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