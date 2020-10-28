Bahreyn Kralı ile ABD Savunma Bakanı "bölgesel meseleleri" görüştü - Son Dakika

Bahreyn Kralı ile ABD Savunma Bakanı "bölgesel meseleleri" görüştü

28.10.2020 22:45
Bahreyn Kralı ile ABD Savunma Bakanı

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, başkent Manama'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bölgesel meseleleri görüştü.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, başkent Manama'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bölgesel meseleleri görüştü.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Kral Hamed, halihazırda ülkeyi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Esper'i Manama'daki Sahir Sarayı'nda kabul etti.

İkili, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Kral Hamed, görüşmede ABD ile askeri koordinasyon başta olmak üzere her alanda iş birliğinin büyümekte ve gelişmekte olduğunu ifade etti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD Savunma Bakanı Esper'in yarın da İsrailli mevkidaşı Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

ABD'de 15 Eylül'de düzenlenen resmi törenle, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

İsa Al Halife, James Mattis, Bahreyn, Manama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahreyn Kralı ile ABD Savunma Bakanı 'bölgesel meseleleri' görüştü - Son Dakika

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