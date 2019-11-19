Bahreynli aktivist, öldürülmek istendiği iddiasıyla Bahreyn Büyükelçiliğini polise şikayet etti

Bahreynli aktivist Musa Muhammed, ülkedeki idamları protesto için temmuz ayında Londra'daki Bahreyn Büyükelçiliğinin çatısına çıktığında dövüldüğü ve aşağıya atılmakla tehdit edildiği iddiasıyla İngiliz polisine şikayette bulundu.

Muhammed, avukatlarıyla beraber gittiği Londra'daki bir polis karakolunda, elçilik personelinin kendisini çatıdan atarak infaz etmeye çalıştığını öne sürdü.

Bir elçilik çalışanının "Bahreyn'de iki kişi infaz ediliyor ve sen de üçüncü olacaksın." dediğini kaydeden aktivist, "Eğer polis içeri girip beni bulmasaydı, öldürülmüş olurdum." ifadesini kullandı. Muhammed, elçilik personelinin kendisini dövdüğünü de iddia etti.

Bahreyn'de 27 Temmuz'da terörle suçlanan Ali el-Arab ve Ahmed El-Malali idam edilmişti. Aktivistler ise bu kişilerin terörist değil muhalif oldukları için idam edildiklerini öne sürmüştü.

İdamların önlenmesi için düzenlenen gösteriler kapsamında Musa Muhammed, Londra'daki Bahreyn Büyükelçiliğinin çatısına çıkmıştı. İngiliz polisler tarafından binadan çıkarılan aktivist, ölümle tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

Bahreyn Elçiliği ise iddiaları yalanlayarak, Muhammed'in çatıdan atlayacağını söylediğini, elçilik personelinin ise onu durdurmak için harekete geçtiğini iddia etmişti.