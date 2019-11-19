Son Dakika Haberleri: Bahreynli aktivist, öldürülmek istendiği iddiasıyla Bahreyn Büyükelçiliğini polise şikayet etti
Son Dakika Güncel Bahreynli aktivist, öldürülmek istendiği iddiasıyla Bahreyn Büyükelçiliğini polise şikayet etti - Son Dakika

Bahreynli aktivist, öldürülmek istendiği iddiasıyla Bahreyn Büyükelçiliğini polise şikayet etti

6 saat önce

Bahreynli aktivist Musa Muhammed, ülkedeki idamları protesto için temmuz ayında Londra'daki Bahreyn Büyükelçiliğinin çatısına çıktığında dövüldüğü ve aşağıya atılmakla tehdit edildiği iddiasıyla İngiliz polisine şikayette bulundu.

Bahreynli aktivist, öldürülmek istendiği iddiasıyla Bahreyn Büyükelçiliğini polise şikayet etti, System.String[]

Bahreynli aktivist Musa Muhammed, ülkedeki idamları protesto için temmuz ayında Londra'daki Bahreyn Büyükelçiliğinin çatısına çıktığında dövüldüğü ve aşağıya atılmakla tehdit edildiği iddiasıyla İngiliz polisine şikayette bulundu.

Muhammed, avukatlarıyla beraber gittiği Londra'daki bir polis karakolunda, elçilik personelinin kendisini çatıdan atarak infaz etmeye çalıştığını öne sürdü.

Bir elçilik çalışanının "Bahreyn'de iki kişi infaz ediliyor ve sen de üçüncü olacaksın." dediğini kaydeden aktivist, "Eğer polis içeri girip beni bulmasaydı, öldürülmüş olurdum." ifadesini kullandı. Muhammed, elçilik personelinin kendisini dövdüğünü de iddia etti.

Bahreyn'de 27 Temmuz'da terörle suçlanan Ali el-Arab ve Ahmed El-Malali idam edilmişti. Aktivistler ise bu kişilerin terörist değil muhalif oldukları için idam edildiklerini öne sürmüştü.

İdamların önlenmesi için düzenlenen gösteriler kapsamında Musa Muhammed, Londra'daki Bahreyn Büyükelçiliğinin çatısına çıkmıştı. İngiliz polisler tarafından binadan çıkarılan aktivist, ölümle tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

Bahreyn Elçiliği ise iddiaları yalanlayarak, Muhammed'in çatıdan atlayacağını söylediğini, elçilik personelinin ise onu durdurmak için harekete geçtiğini iddia etmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV
Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:53:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahreynli aktivist, öldürülmek istendiği iddiasıyla Bahreyn Büyükelçiliğini polise şikayet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]