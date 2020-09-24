Son Dakika | Bakan Adil Karaismailoğlu Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Adil Karaismailoğlu Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Bakan Adil Karaismailoğlu Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı adil Karaismailoğlu: "İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde burayı açmayı hedefledik, bu doğrultuda devam ediyoruz" Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin...

Bakan Adil Karaismailoğlu Rize- Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı adil Karaismailoğlu: "İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde burayı açmayı hedefledik, bu doğrultuda devam ediyoruz"

RİZE - Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin Pazar ilçesinde denize dolgu üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Yaptığı incelemeler sonrasında yetkililerden bilgi alan ve basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Rize-Artvin Havalimanı şantiyesindeyiz. Arkamızda Rize'nin Pazar ilçesini görüyorsunuz. Rize-Artvin Havalimanı ülkemizde ikinci denizde dolgu yapılacak olan havalimanı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz devasa alan 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanda çalışma yapıyoruz. İnşallah dolgu kısımları bu yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Toplamda 100 milyon ton dolgu var burada. Bunun şu anda 70 milyon tonu tamamlanmış durumda. Yine üst yapı işleri başladı şu an inşaat aşamasında inşaatın şekli ortaya çıktı. Kule imalatları devam ediyor. Yine sahil yoluyla Rize havalimanı bağlantısını yapacak olan köprülü kavşağımızda da çalışmalar başladı. İnşallah burası bittiğinde 3 milyon yolcu kapasiteli 3 bin metre uzunluğunda çok değerli bir yatırım olacak burası. İnşallah Rize'ye, Artvin'e Karadeniz Bölgesine büyük hizmetler verecek bir havalimanı inşaatını şu anda geziyoruz. Çalışmalar büyük bir özveriyle devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde burayı açmayı hedefledik bu doğrultuda devam ediyoruz" dedi.

"Havalimanımız hem denize dolgu olması itibariyle hem mimari yapısı üst yapısı itibariyle çok özel bir havalimanı" diyen Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hep söylediğimiz gibi ulaşım projeleri özellikle bizim yaptığımız projeler Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı projeleri mühendislik açısından dünyanın en önemli projeleri. Adeta dersler okutulacak projeler. İki milyon 800 bin metrekarelik bir alanı doldurarak havalimanı yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İnşallah burayı hep birlikte beraber bölgenin hizmetine açacağız. Burası açıldığında inşallah bölgenin istihdamına, turizmine, üretimine büyük katkıları olacak."

Bölgede karayolu yatırımı olarak şu an devam etmekte olan 19 tane proje olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu "Hepsinde hummalı bir çalışma var. İnşallah bölgeye değer katacak bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir bitirip Rizeliler'in Doğu Karadenizliler'in hizmetine sunacağız. Yine bölge lojistik anlamda büyük değer katacak Rize- İyidere lojistik limanda da çalışmalar başladı. Burası da lojistik üst olarak çok önemli bir yer olacak. İnşallah Ovit Tüneli, Dallıkavak Tüneli, Kırık Tüneli yine Salarha Tünelleri bunun gibi pek çok projemiz bir bir bitirip inşallah buraya katma değer katacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Bakan Adil Karaismailoğlu Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Bakan Adil Karaismailoğlu Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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