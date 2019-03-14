Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile Görüştü//yeniden

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile Görüştü//yeniden

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile Görüştü//yeniden, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alındı" denildi.

ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:49 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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