Üye Girişi
Bakan Akar TSK komuta kademesiyle sınırın "sıfır noktasında" - Son Dakika

Bakan Akar TSK komuta kademesiyle sınırın "sıfır noktasında"

21.01.2022 20:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile Namaz Dağı'na çıktı, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sıfır noktasındaki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile Namaz Dağı'na çıktı, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sıfır noktasındaki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Namaz Dağı'na çıktı.

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli yere sahip 1995 rakımlı bölgede jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik eden Akar, daha sonra Silopi'deki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığına geçti.

Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sınırın sıfır noktasındaki hudut karakolunda Takım Komutanına Türk bayrağını öperek teslim eden Akar, daha sonra nöbet kulesine çıktı.

Hudut tekmilinin ardından faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar, talimatlar verdi, Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığından, Irak ve Suriye arasında yer alan Semalka Köprüsü'nü de inceledi. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500

Hulusi Akar, Milli, Irak, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Akar TSK komuta kademesiyle sınırın 'sıfır noktasında' - Son Dakika


İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
20:41 İş başvurularının hiçbirinden dönüş alamayan kadının, CV yerine regl takip formu gönderdiği ortaya çıktı
20:22 Yoğun kar yağışı beklenen ilçenin kaymakamından köylülere çağrı
20:12 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum
20:12 Karda ayağı kayıp düştü, çöp kamyonunun altında kaldı
19:54 Acun Ilıcalı bir anda transfer masasından kalktı
19:52 Vahşice katledilen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi
19:40 Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma ile Fenerbahçe maçına hazır hale getirilecek
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi
19:29 THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti
19:11 Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 21:09:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Akar TSK komuta kademesiyle sınırın "sıfır noktasında" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement