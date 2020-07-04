-Bakan Akar Malta'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

- Bakan Akar Malta'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

VALLETTA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Malta'da Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi. Bakan Akar, başkent Valetta'daki Türkiye Büyükelçiliğinde Büyükelçi Kerem Ahmet Kıratlı ile görüşmesinin ardından Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Akar, şehitlik ziyareti sırasında anıta çelenk bırakırken, Şehitlik Özel Defteri'ne imza attı.