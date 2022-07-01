Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı: (1)

01.07.2022 16:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce vesayetçilerin, ardından FETÖ'cülerin adeta kapalı devre bir sistem haline dönüştürdükleri Türk Silahlı Kuvvetleri personel temin, eğitim, görev ve terfi mekanizmalarını milletimizin tüm evlatlarının erişimine açtık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce vesayetçilerin, ardından FETÖ'cülerin adeta kapalı devre bir sistem haline dönüştürdükleri Türk Silahlı Kuvvetleri personel temin, eğitim, görev ve terfi mekanizmalarını milletimizin tüm evlatlarının erişimine açtık. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri gerçek anlamda milletin ordusu haline gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askeri öğrenci subayları tebrik eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün mezun olan 14'ü dost ve kardeş ülkelerden olmak üzere toplam 193 subayımızla ordularımızın, personel niteliğini biraz daha güçlendirdiğimize inanıyorum. Mezun subaylarımıza görev yerlerinde başarılar diliyorum. Dost ülkelerden gelen subaylarımıza döndüklerinde tüm kardeşlerimize selamlarımızı ve muhabbetlerimizi iletmelerini istiyorum. Kuruluşundan bugüne sürekli gelişerek başarılı bir çizgide ilerleyen Milli Savunma Üniversitemizin yönetimini tebrik ediyorum."

"Tüm askeri eğitim ve öğretim kurumlarımızı tek çatı altında topladık"

Profesyonel askeri eğitim ve öğretim kurumlarının tarihin en sinsi, en alçak ve en rezil ihanet şebekesi tarafından adeta ele geçirildiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz'da ordumuzdan gasbettikleri silahları milletimize yöneltmesinin ardından diğer alanlarda birlikte askeri personel yetiştirme sistemimizi de baştan sona değiştirdik. Evvela tüm askeri eğitim ve öğretim kurumlarımızı tek çatı altında topladık. Bu ortak bünyede hem dünyadaki örneklerine hem de günümüz ihtiyaçlarına uygun maziden atiye uzanan birikimi yansıtan ve aynı zamanda modern bir eğitim öğretim sistemi oluşturduk. Birileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzunca bir süre kendini toparlayamayacağı beklentisiyle ellerini ovuştururken biz, hızla yeni eğitim öğretim sistemimizi devreye aldık."

Erdoğan, bugüne kadar mezun edilen binlerce subay ve astsubayla tüm kuvvetlerin personel eksiklerini önemli ölçüde tamamlayıp hevesleri bir kez daha kursaklarda bıraktıklarını dile getirdi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri gerçek anlamda milletin ordusu haline gelmiştir"

Kahraman ordunun personel eksiğine rağmen yürüttüğü sınır ötesi harekatları ve aksatmadığı uluslararası misyonlarıyla dimdik ayakta durduğunu herkese ispatladığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yeni dönemde sadece sistemi ve müfredatı yenilemekle kalmadık. Üniversitemizin binalarından, öğrencilerimizin eğitim öğretim şartlarına kadar her alanda iyileştirmeler yaptık. Önce vesayetçilerin, ardından FETÖ'cülerin adeta kapalı devre bir sistem haline dönüştürdükleri Türk Silahlı Kuvvetleri personel temin, eğitim, görev ve terfi mekanizmalarını milletimizin tüm evlatlarının erişimine açtık. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri gerçek anlamda milletin ordusu haline gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençleri, Milli Savunma Üniversitesinin eğitim öğretim kurumlarına katılmaya, kahraman ordunun saflarında yer almaya davet etti.

Türkiye'nin askeri personel eğitim sisteminin kendi ihtiyacını karşılama yanında geniş bir coğrafyadaki dost ve kardeş ülkelerin istifadesine açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yeni sistemde 2017 yılından bugüne kadar 417'si dost ve kardeş ülke personeli olmak üzere toplamda 2 bin 752 subay, taktik, operatif ve stratejik seviyelerde eğitim görmüştür. Halen üniversitemize bağlı çeşitli kurumlarda 27 farklı ülkeye mensup 1168 dost ve kardeş ülke personeline eğitim verilmektedir." diye konuştu.

(Sürecek)

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vesayetçilerin, FETÖ'cülerin kapalı devre sistem haline dönüştürdükleri TSK'yı tüm evlatlarımızın erişimine açtık. Milletin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vesayetçilerin, FETÖ'cülerin kapalı devre sistem haline dönüştürdükleri TSK'yı tüm evlatlarımızın erişimine açtık. Milletin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı: (1) - Son Dakika
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