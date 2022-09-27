Bakan Akar, Oramiral Tatlıoğlu ve bahriyelileri kabul etti - Son Dakika
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Bakan Akar, Oramiral Tatlıoğlu ve bahriyelileri kabul etti

27.09.2022 20:35

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü vesilesiyle kutlanan 'Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü' dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki bahriyelileri kabul etti. Preveze Deniz Zaferi'ni 'Türk denizcilik tarihinin önemli bir dönüm noktası' olarak nitelendiren Akar, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının, kendisinden sayıca çok daha fazla olan birleşik Haçlı donanmasına karşı ustalıkla yaptığı taktik baskın neticesinde elde edilen bu zaferle birlikte Akdeniz'deki Türk hakimiyeti tam anlamıyla pekişmiş ve Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuştur diye konuştu.

Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis, Piri Reis, Kılıç Ali Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa gibi denizcilerden ilham alan Deniz Kuvvetleri'nin denizlerde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu vurgulayan Akar, Deniz Kuvvetlerimiz, dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasında seçkin ve saygın bir yere sahip dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdüğü bir dönemden geçtiğini, Deniz Kuvvetleri'nin de büyük fedakarlık ve gayretle faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Akar, Deniz Kuvvetlerimiz köklü tarihi, nitelikli personeli ve modern teknolojisi ile Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve Karadeniz'de hak ve menfaatlerimizi korumakta, bölge ve dünya barışına önemli katkılarda bulunarak asil milletimizin gururu olmaktadır ifadesini kullandı.

Bakan Akar, büyük kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini sürdüren tüm personelin 'Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak başarı dileklerini iletti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Barbaros Hayreddin Paşa, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Oramiral Tatlıoğlu ve bahriyelileri kabul etti - Son Dakika

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