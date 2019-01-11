Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında (3)
2 saat önce
ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLERMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa'da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde...
ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa
'da kentin sembolü olan Balıklıgöl
yerleşkesindeki Dergah
Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz bitimi cami avlusu ve çıkışında Bakan Akar, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, temaslarının ardından kentten ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:52 Kaynak: DHA
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