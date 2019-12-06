Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, Ağrı Belediyesi'ni ziyaret etti
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Bakan Albayrak, Ağrı Belediyesi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu.

Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada partililerle bir araya geldi.

Ardından Ağrı Valiliğine geçen Albayrak, burada Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Süleyman Elban'la makamında bir süre görüştü.

Bakan Albayrak, daha sonra Ağrı Belediyesindeki törende yeni alınan araçlar için kurdele kesti, araçları inceledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı da makamında ziyaret eden Albayrak, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Albayrak'ın programları basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Albayrak, Ağrı Belediyesi'ni ziyaret etti

Süleyman Elban, Berat Albayrak, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:55 Kaynak: AA
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