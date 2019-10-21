Bakan Albayrak: Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor.
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:24 Kaynak: DHA
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi
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