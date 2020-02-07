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Bakan Albayrak: "Türkiye üretiyor, büyüyor, büyüyecek"
6 saat önce
"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde...
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:09 Kaynak: AA
"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri
"Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması
OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.
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