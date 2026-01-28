Bakan Bolat Budapeşte\'de

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye-Macaristan JETCO Toplantısını gerçekleştirmek ve birtakım resmi görüşmelere katılmak üzere Budapeşte'deyiz. Programımız kapsamında Budapeşte Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Gülşen Karanis Ekşioğlu'dan Türkiye-Macaristan ilişkileri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sayın Elçimize ve elçilik çalışanlarımıza sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.