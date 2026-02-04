Bakan Bolat: Mısır ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için ortak projeler önemli - Son Dakika
Bakan Bolat: Mısır ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için ortak projeler önemli

Bakan Bolat: Mısır ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için ortak projeler önemli
04.02.2026 18:09
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, ikili ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başkanlığında yapılan zirveye katıldığını belirterek, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Abdulfettah es-Sisi başkanlığında Kahire'de gerçekleştirilen, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2'nci Dönem Toplantısına katılım sağladık" ifadelerini kullandı.

Toplantının içeriğine dair detayları paylaşan Bakan Bolat, "Toplantıda, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde güçlendirilmesine yönelik ortak irade teyit edilirken, ikili ilişkilerimizin temel taşı olan ekonomik ve ticari iş birliğinin derinleştirilmesine özel önem atfedildi" dedi.

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hedefini ve iş birliği alanlarına ilişkin olarak, "Bu çerçevede; ikili ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda, ticari ilişkilerde eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesini, üretim ve sanayi alanlarında iş birliği imkanlarının geliştirilmesini ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladık" açıklamasını yaptı.

Zirve kapsamında mevkidaşıyla bir araya geldiğini belirten Bolat, "Muhatabım Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Başkanı Sayın Hassan El-Hatip ile ortak anlayış içerisinde olduğumuz bütün konuları vurgulayan Ortak Bildiriyi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın huzurunda imzaladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat açıklamasını, "Temaslarımızın, Türkiye-Mısır ilişkilerinin kurumsal ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirilmesine katkı sağlayacağına, iki ülke ekonomileri ile bölgesel istikrar açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Kahire, Mısır, Dünya

Son Dakika Dünya Bakan Bolat: Mısır ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için ortak projeler önemli - Son Dakika

20:50
Bakan Bolat: Mısır ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için ortak projeler önemli
