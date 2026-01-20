Bakan Bolat'tan KKTC Ziyareti - Son Dakika
Politika

Bakan Bolat'tan KKTC Ziyareti

Bakan Bolat\'tan KKTC Ziyareti
20.01.2026 21:10
Ömer Bolat, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ekonomik işbirliği ve ortak projeleri görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile başkent Lefkoşa'daki görüşmesine ilişkin, "Bugün gerçekleştirdiğimiz bu istişareler; yalnızca bir devlet ziyareti değil, aynı zamanda ortak kader birliğimizin ve kalkınma vizyonumuzun somut birer nişanesidir. Kıbrıs Türk halkının refahı ve kalkınması için, ortak projelerimizle her zaman yan yana, omuz omuzayız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunduğu KKTC'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, başkent Lefkoşa'da düzenlenen Mobil X-Ray Tarama Sistemi'nin Teslim Töreni'nin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Bakan Bolat beraberindeki heyetle katıldığı görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları ile yakın çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, KKTC ekonomisinin güçlenmesi, yurt dışına açılması ve dünya ile entegre olmasının birinci öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Bolat, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkıyla aramızdaki gönül bağını, ticari ve ekonomik başarılarla daha da perçinlemeyi; en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, KKTC ziyaretimiz kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman tarafından kabul edildim. Sayın Erhürman ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; gönül birliğimizin yanı sıra, ekonomik ilişkilerimizi ve ticaret hacmimizi artıracak adımları ele aldık; kardeşliğimizi ve ticari ortaklıklarımızı daha da güçlendirecek istişarelerde bulunduk. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu istişareler; yalnızca bir devlet ziyareti değil, aynı zamanda ortak kader birliğimizin ve kalkınma vizyonumuzun somut birer nişanesidir. Nazik kabulleri ve yakın ilgileri için değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı ve kalkınması için, ortak projelerimizle her zaman yan yana, omuz omuzayız" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman da Ticaret Bakanı Bolat ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu. Bakan Bolat'a ise Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal ve Strateji Bütçe Başkanı Adil Yıldırım eşlik etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Kıbrıs, Son Dakika

