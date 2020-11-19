Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah'ı kabul etti. Dışişleri Bakanlığındaki görüşmede Afganistan barış sürecine ilişkin gelişmeler ele alınacak. Ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulacak. - ANKARA
- Kaynak: İHA
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