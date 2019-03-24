Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Bizden Umut Bekleyen Sadece Türk Milleti Değil"

Bakan Çavuşoğlu: "Bizden Umut Bekleyen Sadece Türk Milleti Değil"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gündoğmuş İlçesinde geniş katılımlı toplantıda konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gündoğmuş İlçesinde geniş katılımlı toplantıda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Gündoğmuş, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız! Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:55:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Bizden Umut Bekleyen Sadece Türk Milleti Değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]