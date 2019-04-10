Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile bir araya geldiAMSTERDAM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile bir araya geldi

AMSTERDAM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Wittenburg Konferansı'na ve Amsterdam Başkonsolosluğunun resmi açılışına katılmak için Hollanda'ya geldi. Havalimanında Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya geldi. Hollanda Sanayici ve İşveren Birliğince düzenlenen yüksek düzeyli iş yemeğine katılan iki bakana Hollanda'nın Ankara büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Türkiye Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli katıldı.
Yemeğin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UID Uluslararası Demokratlar Birliği ile toplantı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'un davetiyle Türkiye-Hollanda Wittenburg Konferansı'nın yedinci toplantısına katılacak. 11 Nisanda 7'cisi gerçekleşecek olan Wİttenburg konferansında, "Terör ile mücadele", "Bölgesel gelişmeler", "Türkiye-AB" ve "Hollanda Türk Toplumu" gibi başlıklarda görüşmeler yapılacak. Konferans sonrası Bakan Çavuşoğlu Amsterdam Başkonsolosluğun resmi açılışını gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Hollanda ve Türk iş adamları ile Hollanda'daki Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:24 Kaynak: İHA
Amsterdam, Hollanda, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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