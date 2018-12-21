Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile Görüştü

11 saat önce

Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi.

Malta'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, başkent Valetta'da Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi. - VALLETTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:27 Kaynak: İHA

Valetta, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, Politika
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