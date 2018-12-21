Bakan Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile Görüştü
11 saat önce
Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı
Melüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı
Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi.
Malta'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, başkent Valetta
'da Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi. - VALLETTA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:27 Kaynak: İHA
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