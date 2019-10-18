Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

51 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesini öngören mutabakat ele alındı.


Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:45 Kaynak: DHA
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