Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3) - Son Dakika

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)
26.11.2020 15:22
Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları toplantısı hazırlıklarını ele aldık. Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Yukarı Karabağ'a ilişkin gelişmeleri değerlendirdik" dedi.
ANKARA, -
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