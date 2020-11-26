Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (3)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları toplantısı hazırlıklarını ele aldık. Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Yukarı Karabağ'a ilişkin gelişmeleri değerlendirdik" dedi.

ANKARA, -