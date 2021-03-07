Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Buhara kentini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, kentin sembolleri arasında yer alan Kelan (Büyük) Minaresi, Mir Arab Medresesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde kervansaraylar, hamamlar, müzeler diğer yapıların da bulunduğu eski şehir kısmını gezdi.
Kaynak: DHA
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