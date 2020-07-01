Bakan Dönmez: Dünyanın farklı yerlerinde 'Made In Türkiye' yazılı güneş panellerini göreceğiz - Son Dakika

Bakan Dönmez: Dünyanın farklı yerlerinde 'Made In Türkiye' yazılı güneş panellerini göreceğiz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da montajı bitme aşamasına gelen tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında incelemede bulundu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da montajı bitme aşamasına gelen tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında incelemede bulundu. Bakan Dönmez, "Dünyanın farklı yerlerinde 'Made In Türkiye' yazılı güneş panellerini göreceğiz. Türkiye'nin güneşi daha çok parlayacak" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, beraberinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ile birlikte Kalyon Holding yatırımıyla montajı bitme aşamasına gelen Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tam entegre güneş paneli üretim fabrikasını ziyaret etti. Fabrikadaki incelemenin ardından konuşan Dönmez, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'daki tek entegre güneş paneli fabrikasında olduklarını belirtti. Dönmez, "Bu tesis, 4 farklı üretimi bir araya getiren tek entegre tesis. Bulunduğumuz tesisin temeli Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile atılmıştı ve önümüzdeki ay da yine kendilerinin katılımı ile açılışı yapılacak" dedi.

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'YERLİ TEKNOLOJİYİ YURTDIŞINA GÖNDERECEĞİZ'

Bakan Dönmez, tesiste AR-GE merkezinin kurulacağını, yaklaşık 100 mühendis ve araştırmacının görev alacağını kaydederek, "Daha çok yerli daha çok yenilebilir enerji mottosuyla yola çıktık. Kendi kaynaklarımızı kendi yerli teknolojimiz ile elektriğe dönüştürmek istiyoruz. Bu tesiste üretilecek paneller önce Karapınar'da yapılacak güneş enerji santralinde kullanılacak. Ardından da yurt dışına ihraç fırsatları kullanılarak, yerli teknolojiyi yurt dışına göndereceğiz. Dünyanın farklı yerlerinde 'Made In Türkiye' yazılı güneş panellerini göreceğiz. Türkiye'nin güneşi daha çok parlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ederim" diye konuştu.

'BİN 400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMIŞ OLACAK'

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, fabrikanın Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikası açısından da büyük öneme sahip olduğu, yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranıyla kurulacağını söyledi. Bin megawatt'lık (MW) Karapınar Güneş Enerji Santrali panellerinin ise bu fabrikada üretileceğini ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Şu an bu ve Karapınar faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üreteceğimiz güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde üreteceğimiz elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacağız. Karapınar Güneş Enerji Santrali için yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. İki tesis için toplamda 1,4 milyar dolarlık yatırım yapılmış olacağız. Ayrıca şu an bulunduğumuz tesiste AR-GE merkezi kuracağız ve yaklaşık 100 mühendis görev alarak milli teknoloji üretiminde önemli rol oynayacak. Tesisin tamamında ise bin 400 kişiye istihdam sağlanmış olacak."

Kalyoncu ayrıca, temiz enerji üretimiyle her bir kilowat saatte 500 gram fosil karbondioksit emisyonunun engelleneceğini belirterek, "Bin megawatlık güce sahip yenilebilir enerji santrali ile her yıl 1.5 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımı da engellenmiş olacak" diye konuştu.

Öte yandan, fabrikanın bir ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacağı bildirildi.


Fatih Dönmez, Türkiye, Ankara, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Bakan Dönmez: Dünyanın farklı yerlerinde 'Made In Türkiye' yazılı güneş panellerini göreceğiz - Son Dakika

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