Bakan Dönmez, Rus mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Moskova'da Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile bir araya geldi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'da Gazprom Başkanı Sayın Alexey Miller ve mevkidaşım Sayın Nikolay Şulginov ile devam eden enerji projelerimizi ve yeni fırsatları ele aldık. Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli başlık olan enerji iş birliğimizi geliştirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.