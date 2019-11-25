Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam'a kamera hediye etti
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam'a kamera hediye etti - Son Dakika

Bakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam'a kamera hediye etti

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameramanlık hayaliyle kartondan kamera yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'ı Milli Kütüphane'de ağırlayarak, kamera hediye etti.

Bakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam'a kamera hediye etti, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameramanlık hayaliyle kartondan kamera yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'ı Milli Kütüphane'de ağırlayarak, kamera hediye etti.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayali ile karton ve fon kağıtlarından kamera tasarladı. Arslan'ın sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü. Küçük öğrencinin kartondan kamerası Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in de dikkatini çekti. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve yönetim kurulu üyeleri, okulunda ziyaret edip kamera eğitimi verdikleri Abdulselam'ı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte başlatılan proje kapsamında Ankara'ya davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğretmeni Hulusi Çakır ile birlikte Ankara'ya gelen Abdulselam'ı Milli Kütüphane'de ağırladı. Ersoy, Arslan'la yakından ilgilenerek, gerçek kamera hediye etti. Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile proje başlattıklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Küçük öğrencilerin kamerayla tanışmasını sağlıyorlar" dedi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Abdulselam ise, "Bu kamerayla ailemi, okulu ve arkadaşlarımı çekeceğim. Bu duygu çok güzel" ifadelerini kullandı.

Abdulselam, yeni kamerasıyla Bakan Ersoy'la röportaj da yaptı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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