Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'un Erzincan'daki Tren Yolculuğu

Bakan Ersoy'un Erzincan'daki Tren Yolculuğu

34 dakika önce

Erzincan'da düzenlenen "Turizm ve Doğa Sporları" çalıştayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, program kapsamında tren yolculuğu yaptı.

Bakan Ersoy'un Erzincan'daki Tren Yolculuğu, System.String[]
Erzincan'da düzenlenen "Turizm ve Doğa Sporları" çalıştayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, program kapsamında tren yolculuğu yaptı.

Çalıştay kapsamındaki yamaç paraşütü, atlı safari, off-road, bisiklet ve motosiklet ekiplerinin trene eşlik ettiği anları Bakan Ersoy trenden izledi. Ersoy daha sonra Erzincan'ın Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerinde kendisini karşılayan vatandaşları selamladı.

Bakan Ersoy'a yolculuğunda Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çalıştay davetlileri eşlik etti.

Bakan Ersoy, tren yolculuğunun ardından Erzincan'ın Kemaliye ilçesine taş yolundan geçti. Bakan Ersoy, Kemaliye'de katıldığı programda yaptığı konuşmada, Erzincan için ciddi turizm projeleri geliştirerek hayata geçireceklerini kaydetti. Ardından Bakan Ersoy Kemaliye ilçe merkezinde bir programa katıldı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:42 Kaynak: İHA

Kemaliye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 00:16:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'un Erzincan'daki Tren Yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]