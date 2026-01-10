Bakan Göktaş: 2026 için 5,1 Milyar Lira Kaynak - Son Dakika
Ekonomi

Bakan Göktaş: 2026 için 5,1 Milyar Lira Kaynak

10.01.2026 10:34
Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar için Ulusal Vefa Programı'na 2026 bütçesinde 5,1 milyar lira ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın 2026 yılı bütçesi için 5,1 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen Vefa Programı'nın 2022 yılında ulusal program haline getirildiğini hatırlattı.

Bakanlık olarak program kapsamında kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek yalnız bırakmadıklarını ve ev ve kişisel temizliklerini sağladıklarını belirten Göktaş, "Hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

"2026 yılı ilk çeyreği için 1,3 milyar lira kaynak aktardık"

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın bu yılki bütçesi için 5,1 milyar lira kaynak ayırdıklarını aktaran Bakan Göktaş, "Bu kaynağın Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1,3 milyar lirayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık" diye konuştu.

Ulusal Vefa Programı'ndan 2025 yılında yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığını ve bu sayıyı artırarak 2026 yılında 132 bin kişiye ulaşılmasının planlandığını bildiren Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Ekonomi, Son Dakika

